Гурцкая жестко раскритиковал Роналду за матч против Словении

Известный футбольный деятель Тимур Гурцкая поделился мыслями по поводу игры Криштиану Роналду в матче Португалия – Словения (0:0, 3-0 пен) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Не надо было его вообще ставить. Есть биологический возраст, и ты уже не можешь. У тебя уже нервы не в порядке. Роналду должен сидеть на лавке давно, второй турнир. Мне вообще не жалко португальцев, мне было жалко вчера двух человек – Бруну Фернандеша и Бернарду Силву. Что бы они ни делали, они дают ему пас – и это посмешище всe потеряло. Ладно бы одно посмешище было на поле – второе ещe и Пепе, который уже бежит и падает», – заявил Гурцкая.