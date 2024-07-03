Гурцкая жестко раскритиковал Роналду за матч против Словении

Известный футбольный деятель Тимур Гурцкая поделился мыслями по поводу игры Криштиану Роналду в матче Португалия – Словения (0:0, 3-0 пен) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Не надо было его вообще ставить. Есть биологический возраст, и ты уже не можешь. У тебя уже нервы не в порядке. Роналду должен сидеть на лавке давно, второй турнир. Мне вообще не жалко португальцев, мне было жалко вчера двух человек – Бруну Фернандеша и Бернарду Силву. Что бы они ни делали, они дают ему пас – и это посмешище всe потеряло. Ладно бы одно посмешище было на поле – второе ещe и Пепе, который уже бежит и падает», – заявил Гурцкая.
- Тренерский штаб Португалии снова доверил Криштиану Роналду место в основе на поединок против Словении. Но за 120 минут игры звездному страйкеру не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Примечательно, что Криштиану все-таки имел шанс забить. Главный рефери встречи наказал словенцев 11-метровым. Но португальцу не удалось переиграть стража ворот словенскую дружины Яна Облака.
- Стоит сказать, что в послематчевой серии пенальти Роналду исправился и свою попытку реализовал.
- Пока турнир в Германии проходит для Роналду неудачно. В 4 играх он не забил ни одного мяча. На счету Криштиану 1 ассист в игре группового раунда против Турции (3:0).
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат»