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  • Гурцкая жестко раскритиковал Роналду за матч против Словении

Гурцкая жестко раскритиковал Роналду за матч против Словении

3 июля 2024, 02:51
2

Известный футбольный деятель Тимур Гурцкая поделился мыслями по поводу игры Криштиану Роналду в матче Португалия – Словения (0:0, 3-0 пен) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Не надо было его вообще ставить. Есть биологический возраст, и ты уже не можешь. У тебя уже нервы не в порядке. Роналду должен сидеть на лавке давно, второй турнир. Мне вообще не жалко португальцев, мне было жалко вчера двух человек – Бруну Фернандеша и Бернарду Силву. Что бы они ни делали, они дают ему пас – и это посмешище всe потеряло. Ладно бы одно посмешище было на поле – второе ещe и Пепе, который уже бежит и падает», – заявил Гурцкая.

  • Тренерский штаб Португалии снова доверил Криштиану Роналду место в основе на поединок против Словении. Но за 120 минут игры звездному страйкеру не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
  • Примечательно, что Криштиану все-таки имел шанс забить. Главный рефери встречи наказал словенцев 11-метровым. Но португальцу не удалось переиграть стража ворот словенскую дружины Яна Облака.
  • Стоит сказать, что в послематчевой серии пенальти Роналду исправился и свою попытку реализовал.
  • Пока турнир в Германии проходит для Роналду неудачно. В 4 играх он не забил ни одного мяча. На счету Криштиану 1 ассист в игре группового раунда против Турции (3:0).

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат»
Чемпионат Европы Португалия Роналду Криштиану Гурцкая Тимур
Комментарии (2)
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Марк Аврелий!
1719991858
Рональду - это ГЛЫБА! Его весь мир знает. А что это за баба -Гурцкая? скажут в России 90% процентов опрошенных!
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alex1951
1720025752
Пардоньте ,Гурзкая ? Это ж вроде сляпая песссенница...а чё она в футблье? Ни Х. ни понимайтен,хто разниснит/
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