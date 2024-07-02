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Приставы списали с Сафонова часть долга по алиментам

2 июля 2024, 14:12
7

У вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова уменьшилась сумма долга по алиментам.

«Приставы списали со счетов Матвея Сафонова 250 тысяч рублей. Эти деньги они перевели на счeт его бывшей жены. Таким образом, долг футболиста «ПСЖ» Матвея Сафонова уменьшился на четверть миллиона. Сейчас он составляет всего 59 миллионов 230 тысяч рублей.

На российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании» – все деньги, которые туда будут приходить, будут автоматически переводиться его бывшей.

Сам Матвей в конце июня подал новый иск к своей бывшей жене. Он просит суд разрешить ему забирать ребeнка на три недели во время своего отпуска. Анастасия же, по еe словам, не против общения Сафонова с его дочерью, но против того, чтобы он вывозил еe во Францию. Также выезд ребeнка за границу с отцом сейчас уже заблокирован через МВД.

При этом до сих пор закрыт выезд из России и самому Сафонову. На данный момент у Матвея есть два варианта: попытаться выехать из страны через Беларусь или закрыть долг по алиментам», – написал источник.

  • 14 июня французский клуб объявил о трансфере голкипера из «Краснодара».
  • Сейчас Матвей встречается с Мариной Кондратюк, которая старше него на 4 года.
  • Вскоре Сафонов должен приступить к сборам с «ПСЖ».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (7)
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MazaiNN
1719919068
Сейчас он составляет ,,ВСЕГО, 59 миллионов 230 тысяч рублей. Фигня какая то
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Spartak_forv@
1719920530
Оплачивать содержание детей нужно и это без сомнения,но пора уже наводить порядок в сфере алиментов…Имущество разделили,ок,и то куча вопросов,когда один зарабатывает весь брак,оплачивает все,а вторая самореализуется ни дня не работав…Алименты тоже дичь какая-то,нужен жесткий контроль за тратами и их назначением,и у отца должен быть к этому прямой доступ,так как это его деньги… и механизм ответственности,по сути приравняв его к воровству,когда на алименты покупается условный новый рейндж ровер или оплачивается путевка на отдых не только для детей,но и бывших родственников ….
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BRO_football
1720001890
Ну как бы да. Это обычная практика в России. Если должник не хочет платить сам, то это делают принудительно - арестовывают счета в банке и понемногу списывают с них деньги - какой-то процент от зарплаты. Почему об этом не рассказал ни один профессиональный юрист, комментировавший ситуацию с Сафоновым, мне не понятно. 250 тысяч это маловато будет. Если каждый месяц столько списывать, то долг Сафонов отдаст только через 20 лет.
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Gospod
1720072900
Продажная страна..Матвей уже давно во Франции.. Закон здесь чтоьдышло.. Согласился добровольно выплатить 250 тыс..запред выезда тут же сняли, выехал...а 59 лямов будут ткпрть висеть. Т.К. зарплату Матвей в ПСЖ на карту МИР полуяатьтне будет. Мошенники
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Gospod
1720073060
Матвей- позор российского футбола! Воронеж
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