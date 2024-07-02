Приставы списали с Сафонова часть долга по алиментам

У вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова уменьшилась сумма долга по алиментам.

«Приставы списали со счетов Матвея Сафонова 250 тысяч рублей. Эти деньги они перевели на счeт его бывшей жены. Таким образом, долг футболиста «ПСЖ» Матвея Сафонова уменьшился на четверть миллиона. Сейчас он составляет всего 59 миллионов 230 тысяч рублей.

На российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании» – все деньги, которые туда будут приходить, будут автоматически переводиться его бывшей.

Сам Матвей в конце июня подал новый иск к своей бывшей жене. Он просит суд разрешить ему забирать ребeнка на три недели во время своего отпуска. Анастасия же, по еe словам, не против общения Сафонова с его дочерью, но против того, чтобы он вывозил еe во Францию. Также выезд ребeнка за границу с отцом сейчас уже заблокирован через МВД.

При этом до сих пор закрыт выезд из России и самому Сафонову. На данный момент у Матвея есть два варианта: попытаться выехать из страны через Беларусь или закрыть долг по алиментам», – написал источник.

14 июня французский клуб объявил о трансфере голкипера из «Краснодара».

Сейчас Матвей встречается с Мариной Кондратюк, которая старше него на 4 года.

Вскоре Сафонов должен приступить к сборам с «ПСЖ».

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