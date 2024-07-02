В сборной Италии был конфликт во время Евро-2024

В Италии узнали подробности жизни сборной на Евро-2024. Оказалось, что внутри был конфликт. Было две ветви недовольства.

Первая заключилась в главном тренере Лучано Спаллетти. Часть команды считала, что он плохо подготовил футболистов и она не показала интенсивности в матчах турнира.

Вторая ветвь тоже частично связана со Спалетти. Некоторые игроки не приняли его решение включить в состав защитника Николо Фаджоли. В коллективе считают, что он подставил Сандро Тонали в деле о ставках (Сандро получил дисквалификацию, а Николо остался без такого наказания).

Также команде не понравилась спонтанная смена установка на матч 3-го тура группового этапа против Хорватии (1:1). За два часа до игры Спаллетти внес коррективы в тактику и состав.