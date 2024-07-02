Погба оценил свои шансы вернуться в футбол

Французский футболист Поль Погба поделился мыслями по поводу своей дальнейшей карьеры.

«Я никогда не говорил, что закончил с футболом. Не хочу прекращать играть. Я стал жертвой несправедливости, но у меня ещe есть шанс вернуться. Я продолжаю тренироваться, всe ещe чувствую себя футболистом. У меня по-прежнему контракт с «Ювентусом». Я ещe не общался с директором и тренером – думаю, они ждут моей апелляции. Нужно сохранять оптимизм», – пояснил Погба.