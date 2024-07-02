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Погба оценил свои шансы вернуться в футбол

2 июля 2024, 02:39
1

Французский футболист Поль Погба поделился мыслями по поводу своей дальнейшей карьеры.

«Я никогда не говорил, что закончил с футболом. Не хочу прекращать играть. Я стал жертвой несправедливости, но у меня ещe есть шанс вернуться. Я продолжаю тренироваться, всe ещe чувствую себя футболистом. У меня по-прежнему контракт с «Ювентусом». Я ещe не общался с директором и тренером – думаю, они ждут моей апелляции. Нужно сохранять оптимизм», – пояснил Погба.

  • 31-летний француз Поль Погба, играющий на позиции центрального хавбека, продолжает отбывать четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.
  • Наибольшее количество матчей француз провел за «Манчестер Юнайтед». В майке английского гранда Поль поучаствовал в 233 поединках, в которых сумел забить 39 голов и оформить 48 голевых передач.
  • С 2022 года Погба представляет цвета «Ювентуса». В минувшем сезоне хавбек записал на свой счет 2 матча.
  • Отметим, что в активе футболиста 11 голов в 91 матче за сборную Франции. Со своей национальной командой Погба становился чемпионом мира в 2018 году.

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Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1719905026
35 - Погба с бутсами опять. Вообще слабо верится. Если апелляцию не подаст и она не пройдет то даже не возрат, а 4летний промежуток кажется диким для камбека.
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