Погба оценил свои шансы вернуться в футбол

Французский футболист Поль Погба поделился мыслями по поводу своей дальнейшей карьеры.
«Я никогда не говорил, что закончил с футболом. Не хочу прекращать играть. Я стал жертвой несправедливости, но у меня ещe есть шанс вернуться. Я продолжаю тренироваться, всe ещe чувствую себя футболистом. У меня по-прежнему контракт с «Ювентусом». Я ещe не общался с директором и тренером – думаю, они ждут моей апелляции. Нужно сохранять оптимизм», – пояснил Погба.
- 31-летний француз Поль Погба, играющий на позиции центрального хавбека, продолжает отбывать четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.
- Наибольшее количество матчей француз провел за «Манчестер Юнайтед». В майке английского гранда Поль поучаствовал в 233 поединках, в которых сумел забить 39 голов и оформить 48 голевых передач.
- С 2022 года Погба представляет цвета «Ювентуса». В минувшем сезоне хавбек записал на свой счет 2 матча.
- Отметим, что в активе футболиста 11 голов в 91 матче за сборную Франции. Со своей национальной командой Погба становился чемпионом мира в 2018 году.
Источник: Sky Sport Italia