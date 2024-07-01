Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Португалии и Словении. Игра состоится 1 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Палинья, Витинья, Силва, Леау, Роналду.

Главный тренер: Роберто Мартинес

Словения: Облак, Дркушич, Бийол, Балковец, Карничник, Млакар, Эльшник, Серин, Стоянович, Шпорар, Шешко.

Главный тренер: Матьяж Кек

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