Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Португалии и Словении. Игра состоится 1 июля, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Португалия: Кошта, Пепе, Диаш, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Палинья, Витинья, Силва, Леау, Роналду.
Главный тренер: Роберто Мартинес
Словения: Облак, Дркушич, Бийол, Балковец, Карничник, Млакар, Эльшник, Серин, Стоянович, Шпорар, Шешко.
Главный тренер: Матьяж Кек
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Источник: «Бомбардир»