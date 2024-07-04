«Выглядит как девочка»: Аршавин высказался о слезах Роналду на Евро-2024

Андрей Аршавин оценил поведение Криштиану Роналду во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Нападающий не реализовал пенальти на 105-й минуте.

После неудачной попытки 39-летний футболист расплакался.

В послематчевой серии Роналду забил 11-метровый. В итоге Португалия прошла в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь, поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка.

Мне кажется, он больше плачет не потому, что он плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру, и об этом будут говорить. У меня такое мнение.

Мне не кажется, что это работает в минус его репутации. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы. По имиджу его это никак не ударило.

И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», – сказал Аршавин.