Талалаев высказался о слезах Роналду на Евро-2024

Экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил поведение Криштиану Роналду во время матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Нападающий не реализовал пенальти на 105-й минуте.

После неудачной попытки 39-летний футболист расплакался.

В послематчевой серии Роналду забил 11-метровый. В итоге Португалия прошла в четвертьфинал чемпионата Европы.

«Мне сложно судить, потому что я сам достаточно эмоциональный. Иногда бывает, что перед командой какие‑то речи задвигаешь. Иногда даже слезы наворачиваются.

Я 9 мая настраивал сборную, настроил так, что у нас на 14‑й минуте парень красную получил. Когда падал вместе с игроком сборной Германии, локтем его в солнечное сплетение… Удалили. Потом я перед ним даже извинялся, потому что понимаю, что сам «перекрутил».

С точки зрения эмоций мне реакция Роналду понятна. А красиво это или не красиво – это футбол. Кому‑то нравится, кому‑то нет», – сказал Талалаев.