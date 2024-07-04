Роналду обвинили в незаконной рекламе на Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду мог нарушить правила УЕФА, связанные с рекламой.
Его обвинили в связи с публикацией рекламного ролика фитнес-компании WHOOP.
В видео были показаны данные с фитнес-устройства, отслеживающего состояние 39-летнего нападающего во время матча 1/8 финала Евро-2024 между Португалией и Словенией (0:0, 3:0 по пенальти).
Утверждается, что Роналду и WHOOP использовали эмбуш-маркетинг (способ продвижения, при котором компания пытается связать себя с событием, не будучи его спонсором).
Футболисту и компании грозят штрафы от УЕФА, если их вина будет доказана.
Источник: Goal