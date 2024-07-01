Семак ответил, сколько еще игроков подпишет «Зенит» этим летом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл дальнейшие планы петербургского клуба на летнее трансферное окно.

«Каждое трансферное окно мы рассматриваем возможности усиления. Что касается нынешней ситуации, Даня Круговой ушeл в ЦСКА, поэтому нам обязательно нужен был российский игрок на эту позицию.

Я рад, что появилась возможность подписать Максима Глушенкова. По поводу иностранцев посмотрим. Может быть, кто-то придeт, кто-то уйдeт. У нас есть ещe одно вакантное место для иностранца.

Исходя из того состава, который есть, навскидку, возможно, подпишем порядка двух игроков. На сегодняшний день это один-два игрока, поиском которых мы занимаемся. Если получится, кого-то возьмeм», – сказал Семак.