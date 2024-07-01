«Астон Вилла» подписала двух игроков «Ювентуса»

«Астон Вилла» объявила о трансферах полузащитников «Ювентуса» Энцо Барренечеа и Самуэля Айлинга. Они подписали контракты на 5 лет.

Туринцы сообщили, что за продажу Айлинга получат 14 + 3 миллиона евро, а за Барренечеа – 8+3 миллиона.