«Астон Вилла» подписала двух игроков «Ювентуса»

«Астон Вилла» объявила о трансферах полузащитников «Ювентуса» Энцо Барренечеа и Самуэля Айлинга. Они подписали контракты на 5 лет.
Туринцы сообщили, что за продажу Айлинга получат 14 + 3 миллиона евро, а за Барренечеа – 8+3 миллиона.
- 23-летний Барренечеа в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Фрозиноне». На его счету 39 матчей, 1 гол и 1 передача.
- 20-летний Айлинг провел в прошлом сезоне 27 матчей за «Ювентус», в которых отличился 1 голом и 2 передачами.
- Ранее в итальянский клуб из «Астон Виллы» перешел Дуглас Луис. Сумма сделки составила 50 млн евро.
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»