В Федерации футбола Италии подвели итоги Евро: «Такие игроки, как Мбаппе, Роналду и Месси, в одночасье не появятся»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о проблемах национальнйо команды. Подопечные Лучано Спаллетти вылетели с Евро-2024 после поражения от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала.

– Выбор, который мы сделали, основан на чувстве большой ответственности. Мы должны доверять Спаллетти, и мы ему доверяем. Через 60 дней начинается новый цикл, и мы не можем думать, что в случае изменений в Италии в одночасье появятся такие игроки, как Мбаппе, Роналду и Месси. Мы должны ценить таланты в этой стране – они у нас есть, об этом говорят результаты наших молодежных сборных.

Тем не менее мы так и не смогли начать разговор об усилении этих ребят, и мы не можем влиять на политику клубов по выбору [состава]. Мы стараемся вынести эту дискуссию на повестку дня.

– Что изменится после этой неудачи?

– Мы уже начали этот путь, проведя сравнение и обнаружив некоторые ошибки. Немедленный ответ заключается в том, чтобы принять целый ряд действий для исправления некоторых из них.

Первое, что я сделаю – найду 5-6 высококвалифицированных тренеров, которые работают в клубах Серии А, чтобы подвести итоги и составить сравнительную таблицу, связанную с прогрессом молодежи. Мы больше не можем совершать ошибки, которые допускали долгое время. Больше нельзя стремиться сгладить противостояние, вместо этого оно должно быть достаточно резким, чтобы давать эффект.