«МЮ» предложил контракт защитнику «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» предложил защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту контракт сроком на пять лет. По данным De Telegraaf, сейчас идут переговоры с агентами футболиста. Считается, что скоро стороны смогут достигнуть договоренности.

Кроме того, «МЮ» и «Бавария» уже ведут переговоры о сумме трансфера нидерландца.