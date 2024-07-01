«МЮ» предложил контракт защитнику «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» предложил защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту контракт сроком на пять лет. По данным De Telegraaf, сейчас идут переговоры с агентами футболиста. Считается, что скоро стороны смогут достигнуть договоренности.
Кроме того, «МЮ» и «Бавария» уже ведут переговоры о сумме трансфера нидерландца.
- В прошлом сезоне де Лигт провел за мюнхенцев 30 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 65 миллионов евро.
Источник: De Telegraaf