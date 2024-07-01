Хавбек сборной Грузии высказался о потенциале команды

Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили после матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 с Испанией (1:4) сказал, что его команда в будущем станет сильнее.

«Нам нужно продолжать совершенствовать свою игру. Грузинская команда – как семья. Мы вернемся более сильными, чтобы привести нашу страну к еще большему успеху», – сказал Кочорашвили.