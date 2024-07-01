Беллингем высказался о победе над Словакией

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 со Словакией (2:1).

«До вылета с чемпионата Европы оставалось 20 или 30 секунд, так что наше настроение сейчас совершенно другое. И очень важно, что это может сделать для роста команды в будущем. Это важный момент, но это долгий турнир, и мы поймем, насколько важен этот эпизод только в том случае, если выиграем кубок. В ближайшие две недели мы увидим, насколько это было важно», – сказал Беллингем.