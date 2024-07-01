Мбаппе – об игре в маске: «Абсолютный ужас»

Французский форвард Килиан Мбаппе поделился ощущениями от игры в маске.

«Играть в маске – абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D. Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это», – заявил Мбаппе.