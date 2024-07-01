Мбаппе – об игре в маске: «Абсолютный ужас»

Французский форвард Килиан Мбаппе поделился ощущениями от игры в маске.
«Играть в маске – абсолютный ужас. Я сменил маску, потому что каждый раз что-то шло не так. Сложно, потому что она ограничивает обзор, а еще скапливается пот, и ее приходится снимать, чтобы он стекал. Такое ощущение, что она сделана в 3D. Спасибо маскам, но как только можно будет ее снять, я сделаю это», – заявил Мбаппе.
- Франция в 1/8 финала Евро сразится с Бельгией Доменико Тедеско.
- Французы заняли 2 место в своем квартете, заработав 5 очков. В первом туре команда Дидье Дешама переиграла Австрию (1:0). Во втором поединке французская сборная поделила очки с Нидерландами (0:0). В заключительном поединке Франция разошлась миром с Польшей (1:1).
- Отметим, что звездный форвард французов Килиан Мбаппе сломал нос в игре с австрийцами и теперь вынужден носить специальную маску.
- Примечательно, что даже в маске Мбаппе сумел забить гол, реализовав пенальти во встрече с поляками. Это первый мяч французских игроков на турнире.
Источник: RMC