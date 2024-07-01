Кубок Америки. Эквадор сыграл вничью с Мексикой Чавеса и вышел в плей-офф

Эквадор поделил очки с Мексикой в поединке 3-го тура группового этапа Кубка Америки.

Эквадору для выхода в плей-офф турнира нужно было не проиграть Мексики. Команда успешно справилась с этой задачей, сыграв с мексиканцами в нулевую ничью. Примечательно, что VAR отменил пенальти мексиканцев на 99-й минуте.

Мексиканский хавбек «Динамо» Луис Чавес отметился в протоколе желтой карточкой.

Теперь в активе Эквадора и Мексики по 4 очка. Эквадорцы (4-3) опережают мексиканцев (1-1) по разнице забитых и пропущенных мячей.

Кубок Америки. Групповой этап. 3-й тур

Эквадор – Мексика 0:0 (0:0)

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