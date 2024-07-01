Саутгейт высказался о победе над Словакией в 1/8 финала Евро-2024

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Мы совсем не были удивлены, у них хорошая команда и прекрасный тренер. Мы плохо защищались от некоторых длинных передач, и нам было трудно пройти через их высокий прессинг. Им пришлось невероятно много работать, но мы знали, что один гол изменит все. И я всегда верил, что мы добьемся своего. Может, не так поздно, как мы в итоге сделали, но это был вечер, когда я не был готов уехать домой. Игроки чувствовали то же самое», – заявил Саутгейт.
- Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт является самым критикуемым специалистом на турнире в Германии. Многие эксперты считают, что английская команда не играет в силу своих возможностей.
- Английские болельщики также недовольны выступлением сборной. Некоторые из них бросали стаканчики в тренера после игры 3-го тура группового раунда против Словении (0:0). А во время поединка против Словакии Саутгейт был освистан.
- При этом Англия продолжает свое выступление на Евро. Команда дошла до 1/4 финала турнира, обыграв Словакию в овертайме. Победный гол на счету Гарри Кейна.
- Отметим, что именно Саутгейт привел Англию к серебру на Евро-2020.
Источник: Официальный сайт УЕФА