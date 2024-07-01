Саутгейт высказался о победе над Словакией в 1/8 финала Евро-2024

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями по поводу победы над Словакией (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Мы совсем не были удивлены, у них хорошая команда и прекрасный тренер. Мы плохо защищались от некоторых длинных передач, и нам было трудно пройти через их высокий прессинг. Им пришлось невероятно много работать, но мы знали, что один гол изменит все. И я всегда верил, что мы добьемся своего. Может, не так поздно, как мы в итоге сделали, но это был вечер, когда я не был готов уехать домой. Игроки чувствовали то же самое», – заявил Саутгейт.