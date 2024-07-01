Главный тренер сборной Грузии раскритиковал судейство в матче с Испанией на Евро-2024

Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль подвел итоги поединка 1/8 финала Евро-2024 против Испании (1:4).
«Мы запомним первый тайм, где мы были достаточно хорошо организованы. Но были вещи, которые нам не нравились. Первый гол надо было не засчитать, Мората был в офсайде. Я не знаю, что они делали в автобусе VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву это бы все изменило. Но Испания оказалась сильнее и заслуживает квалификации. Перед этим матчем мы уже выиграли чемпионат Европы. Надеюсь, мы оставили хороший имидж Грузии», – заявил Саньоль.
- Грузия завершила свое выступление на Евро-2024, уступив Испании (1:4).
- Примечательно, что именно грузины открыли счет в поединке. Им на помощь пришел испанский защитник Робен Ле Норман, отправивший мяч в собственные ворота.
- Но испанской сборной удалось отыграть еще в первом тайме. Точный удар на счету Родри. Этот гол вызвал много споров из-за Альваро Мораты, который стоял перед вратарем и находился в офсайде. Но судейская бригада посчитала, что Альваро никак не вилял на эпизод, поэтому гол был засчитан.
- Во второй половине встречи испанцы еще трижды поразили ворота Грузии. В четвертьфинале Испания сразится с Германией.
Источник: Le Figaro