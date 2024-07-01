Главный тренер сборной Грузии раскритиковал судейство в матче с Испанией на Евро-2024

Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль подвел итоги поединка 1/8 финала Евро-2024 против Испании (1:4).

«Мы запомним первый тайм, где мы были достаточно хорошо организованы. Но были вещи, которые нам не нравились. Первый гол надо было не засчитать, Мората был в офсайде. Я не знаю, что они делали в автобусе VAR. Возможно, при счете 1:0 к перерыву это бы все изменило. Но Испания оказалась сильнее и заслуживает квалификации. Перед этим матчем мы уже выиграли чемпионат Европы. Надеюсь, мы оставили хороший имидж Грузии», – заявил Саньоль.