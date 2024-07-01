Тренер Словакии прокомментировал поражение от Англии

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона поделился соображениями по поводу поражения от Англии (1:2 доп. время) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Я горжусь, мы провели великолепную игру против команды мирового уровня и одного из фаворитов. Мы очень мало позволили создать сборной Англии и почти вышли в следующую стадию. К сожалению, в итоге мы не сделали этого. В экстра-тайме мы половину времени провели на половине поля соперника, я очень горжусь своей командой», – высказался Кальцона.
- Словакия была близка к главной сенсации на Евро-2024. К 95-й минуте словаки обыгрывали англичан со счетом 1:0. Точным ударом отметился Иван Шранц. Но дальше свое слово сказал звездный полузащитник Англии Джуд Беллингем. Он поразил ворота Словакии красивым ударом ножницами.
- В овертайме уже сильнее оказалась Англия, которая забила еще раз. Отличился капитан английской дружины Гарри Кейн.
- В оставшееся время дружина Гарета Саутгейта сумела довести дело до победы и вышла в четвертьфинал континентального первенства в Германии. Там их ожидает Швейцария Мурата Якина, обыгравшая Италию (2:0).
Источник: «Бомбардир»