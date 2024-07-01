Тренер Словакии прокомментировал поражение от Англии

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона поделился соображениями по поводу поражения от Англии (1:2 доп. время) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Я горжусь, мы провели великолепную игру против команды мирового уровня и одного из фаворитов. Мы очень мало позволили создать сборной Англии и почти вышли в следующую стадию. К сожалению, в итоге мы не сделали этого. В экстра-тайме мы половину времени провели на половине поля соперника, я очень горжусь своей командой», – высказался Кальцона.