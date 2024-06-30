Сборная Испании одержала победу над Грузией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 4:1.

1-й тайм

Начало матча полностью осталось за сборной Испании, Грузины не могли выйти со своей половины поля. На 5-й минуте Ямаль в затяжном рывке разогнал атаку от центрального круга до чужой штрафной площади, а затем Карвахаль справа зряче прострелил на Педри, который с 10 метров в касание замыкал, но Мамардашвили здорово сложился и выловил мяч.

На 12-й минуте Уильямс с левого фланга навесил с углового. Карвахаль от вратарской пытался протолкнуть в ворота мяч, который заметался во вратарской, но в итоге Кашия разрядил ситуацию.

На 15-й минуте Фабиан Руис набежал на мяч и пробил схода с 15 метров, но Кашия успел броситься! А затем Кукурелья покатил на Уильямса, который слева ворвался в штрафную площадь, но там его удар накрыл Гвелесиани.

На 18-й минуте удалось ?рузинам зацепиться за мяч на своей половине поля, а затем Микаутадзе сместился вдоль центральной линии, а затем выдал классный пас на правый фланг, откуда Какабадзе прострелил в штрафную площадь, где было пять испанцев и лишь один Хвича, но в итоге Ле Норман у своей вратарской крайне неаккуратно сыграл, животом отправив мяч в свои ворота. Счет 1:0.

Смотреть автогол Ле Нормана.

На 20-й минуте Фабиан Руис от правого угла штрафной площади из-под Двали хлестко пробил в ближний угол, но Мамардашвили в прыжке накрыл мяч. На 27-й минуте Фабиан Руис зацепился за мяч перед чужой штрафной площадью, а затем Педри с 15 метров пальнул над ближней девяткой.

На 32-й минуте контратака Грузии два в два! В итоге Микаутадзе справа ворвался в штрафную площадь и там упал в надежде на пенальти, но арбитр показал, что нужно подниматься.

На 39-й минуте комбинировали испанцы перед штрафной площадью раскачивая оборону Грузии. В этом Уильямс покатил на Родри, который с 17 метров хлестко пробил под дальнюю штангу.

Смотреть гол Родри.

После забитого мяча Испанцы продолжали давить на ворота сборной Грузии, но забить не удалось, итог первого тайма 1:1.

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2-й тайм

Второй тайм предсказуемо начался с атак игроков сборной Испании, на 47-й минуте Мората в чужой штрафной площади пяткой технично скинул на Фабиана Руиса, который с 17 метров не попал в дальний угол.

На 50-й минуте Ямаль на ложном замахе обыграл Кашию, который в подкате сбил соперника. Установлен мяч в 18 метрах от ворот прямо по центру! На 51-й минуте Ямаль со штрафного с 17 метров нанес плотный удар во вратарский угол, но Мамардашвили в прыжке отбил! Впрочем, испанцы продолжили атаку. В итоге Ямаль с правого фланга выдал нацеленную подачу на дальнюю штангу, где грузины потеряли Фабиана Руиса, который с 3 метров пробил головой. Мамардашвили и здесь умудрился зацепить мяч, но тот все же заполз за линию ворот.

Смотреть гол Руиса.

На 64-й минуте из глубины поля полетела подача в штрафную площадь Грузии, где Ольмо не зацепился за мяч, но затем испанцы за счет прессинга быстро вернули себе мяч. В итоге Ямаль с 15 метров пробил рядом с левой штангой.

На 75-й минуте Фабиан Руис со своей половины поля выдал длиннющую передачу, после чего Уильямс разогнал контратаку два в два! И все сделал сам – легко обыграл Гвелесиани, под углом вывалился один на один с вратарем и мощно пальнул под перекладину! Счет 3:1.

Смотреть гол Уильямса.

На 83-й минуте Испанцы здорово навязали борьбу на чужой половине поля. В итоге Оярсабаль отдал на Ольмо, который на линии штрафной площади обыграл Двали и с 15 метров пробил впритирку с левой штангой. Мамардашвили даже не дернулся.

Смотреть гол Ольмо.

На 90-й минуте Ольмо с линии штрафной площади бил по воротам, но мяч прилетел прямо в руки Мамардашвили. Через минуту Ямаль пытался справа ворваться в штрафную площадь, но Цитаишвили успел ему поставить корпус!

Последние минуты прошли с преимуществом игроков сборной Испании, но больше забить не удалось, итоговый счет 4:1.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.