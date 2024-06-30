Сборная Англии одержала победу над Словакией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 2:1.

1-й тайм

Старт встречи Словакия провела очень хорошо. Англия после пропущенного гола совсем потерялась. Футболисты просто бездумно перекатывали мяч в центре, хотя команда такого класса должна была быстро ответить, прижать соперника, но этого не произошло. Англичане играли без скорости. Это выглядело глупо и смешно, когда ты проигрываешь в счете.

Смотреть гол Шранца.

Счет был открыт на 25-ой минуте матча. Ошибка в обороне от англичан. Дали Стрельцу получить мяч возле линии штрафной и покатить на ход Шранцу. За спиной Ивана был Гехи, но Марк смог только подтолкнуть оппонента. Нападающему не помешало пробить в дальний угол с нескольких метров.

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2-й тайм

Во второй половине подопечные Саутгейта проснулись. Стали активно оказывать давление на ворота Словении. Англия забила на 51-ой, но гол отменили из-за «вне игры». Триппьер низом пасовал из пределов штрафной во вратарскую, откуда Фоден в пустые переправил. Фил был в офсайде, арбитру подсказали из видеокомнаты.

Стрелец едва не забил самый курьезный мяч Евро-2024. Хотя курьезов было немало. Защитники катали друг другу в середине поля и подпустили к себе Давида. Тот, увидев выбежавшего за пределы штрафной Пикфорда, направил парашют прямо в створ. Крайне опасно летело – в итоге мимо штанги.

На 78-ой снова момент у англичан. Повезло Словакии. Крайне близко со штангой пролетело. Навес с левого фланга со штрафного, мяч закручен во вратарскую. Там метров с пяти по воротам головой рикошетом от газона ударил Кейн. Самый опасный момент Гарри в матче.

Через две минуты мог отличится Райс. С 20 метров полузащитник «Вест Хэма» ударил в левый нижний угол – попал в каркас. Отскок на Кейна, удар боковыми ножницами – выше.

Смотреть гол Беллингема.

Беллингем спас Англию красивейшим голом на 95-ой минуте. Аут с правого фланга Англичан. Мяч летит в штрафную, прыжок Гехи. Головой скидывает в середине. Беллингем с девяти метров НОЖНИЦАМИ пробил в угол. Не закрыли Джуда! Он прослыл спасителем.

Основное время встречи завершено. Беллингем подарил Англии счастье – не дал проиграть в пределах 90 минут. Впереди дополнительные полчаса и, возможно, серия пенальти.

Дополнительное время

В дополнительном времени Англия быстро забила гол. Словакия поникла, не осталось сил.

Смотреть гол Кейна.

Штрафной с правого фланга. Навес во вратарскую. Дубравка выносит кулаками на дугу. Там Эзе вешает обратно на Тони. Айван скидывает головой на Кейна. Гарри тоже головой переправил в створ.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.