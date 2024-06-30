«Заслуженно едем домой»: Кристанте – о вылете Италии с Евро-2024

Футболист сборной Италии Бриан Кристанте высказался о матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии (0:2).
«Они доминировали над нами физически и организационно. Еще слишком рано делать выводы, но мы заслуживаем возвращения домой. Теперь нам нужно собраться с мыслями и начать следующий сезон с другим настроем и энергией.
Когда ты видишь, что в плане и самой игре так много различий, твоя энергия улетучивается. Мы возвращаемся домой, и это заслуженно», – сказал Кристанте.
- Италия не защитила титул, взятый на Евро-2020.
- Швейцария в следующем раунде сыграет с Англией или Словакией.
- Евро продлится до 14 июля.
Источник: УЕФА