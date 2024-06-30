Кварацхелия назвал причины выхода Грузии в плей-офф Евро-2024

Гиви Кварацхелия, бывший футболист и родственник форварда Грузии Хвичи Кварацхелии, высказался о выходе команды в плей-офф Евро-2024.

– Большинство болельщиков и специалистов удивлены таким выступлением сборной Грузии. А вы?

– Я не удивлен.

Первое – пришел очень сильный тренер в лице Вилли Саньоля. Он был великим футболистом и оказался хорошим специалистом.

Второе – у нас есть большая звезда Хвича Кварацхелия. У нас есть один из лучших вратарей Европы Мамардашвили. У нас есть Чакветадзе, Китеишвили… Это футболисты очень высокого уровня. Я не удивился. Удивился бы, если бы мы не вышли из группы – я вам честно говорю. Очень удивился, что мы проиграли туркам.