Кварацхелия назвал причины выхода Грузии в плей-офф Евро-2024

Гиви Кварацхелия, бывший футболист и родственник форварда Грузии Хвичи Кварацхелии, высказался о выходе команды в плей-офф Евро-2024.
– Большинство болельщиков и специалистов удивлены таким выступлением сборной Грузии. А вы?
– Я не удивлен.
Первое – пришел очень сильный тренер в лице Вилли Саньоля. Он был великим футболистом и оказался хорошим специалистом.
Второе – у нас есть большая звезда Хвича Кварацхелия. У нас есть один из лучших вратарей Европы Мамардашвили. У нас есть Чакветадзе, Китеишвили… Это футболисты очень высокого уровня. Я не удивился. Удивился бы, если бы мы не вышли из группы – я вам честно говорю. Очень удивился, что мы проиграли туркам.
- В 1/8 финала Евро-2024 Грузия сыграет с Испанией. Игра начнется в 22:00 мск.
- Грузия вышла в плей-офф на дебютном Евро.
- Испания дважды брала Евро.
Источник: Betnews.by