Президент Швейцарии поздравила национальную команду с выходом в 1/4 финала Евро-2024

Президент Швейцарии Виола Амерд отреагировала на выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2024.
«Какой захватывающий матч! Какое невероятное достижение! Мы в четвертьфинале! Сердечные поздравления Швейцарскому футбольному союзу! Поздравляю с фантастической победой над Италией на Евро-2024 в Германии», – высказалась Амерд в соцсетях.
- Швейцария уверенно вышла в 1/4 финала континентального первенства. Коллектив Мурата Якина сумел переиграть Италию (2:0).
- Теперь швейцарцы будут ждать результат поединка между Англией и Словакией. Именно победитель этой пары встретится со швейцарцами в следующем раунде.
- Примечательно, что Швейцария выступает удачно на втором Евро подряд. На прошлом турнире, который состоялся в 2021 году, швейцарская сборная также дошла до четвертьфинала, где уступила Испании (1:1, 1-3 пен.).
- Тогда у руля команды находился Владимир Петкович, который решил покинуть сборную и сосредоточиться на клубной карьере. Именно его сменил Якин.
Источник: Социальные сети Виолы Амерд