Президент Швейцарии поздравила национальную команду с выходом в 1/4 финала Евро-2024

Президент Швейцарии Виола Амерд отреагировала на выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2024.

«Какой захватывающий матч! Какое невероятное достижение! Мы в четвертьфинале! Сердечные поздравления Швейцарскому футбольному союзу! Поздравляю с фантастической победой над Италией на Евро-2024 в Германии», – высказалась Амерд в соцсетях.