Доннарумма прокомментировал вылет сборной Италии с Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет команды с Евро-2024.
«Необходимо признать свою вину, взять на себя ответственность и извиниться. Мы так и не включились в игру, нам приходится смириться с этим и отдать должное Швейцарии, которая показала великолепную игру. Но мы должны были действовать намного лучше», – заявил Доннарумма.
- Италия вылетала с Евро, проиграв Швейцарии (0:2). Швейцарцы дважды поразить сетку ворот итальянцев. Точными ударами отметились Ремо Фройлер и Рубен Варгас.
- Отметим, что Италия является действующим победителем турнира. В 2021 году командой руководил Роберто Манчини.
- 25-летний страж ворот Джанлуиджи Доннарумма поучаствовал во всех 4 поединках на турнире в Германии. В активе футболиста «ПСЖ» 5 пропущенных мячей и 0 сухих поединков. Примечательно, что на Евро-2020 именно Доннарумма был признан лучшим игроком турнира.
Источник: Официальный сайт УЕФА