Доннарумма прокомментировал вылет сборной Италии с Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет команды с Евро-2024.

«Необходимо признать свою вину, взять на себя ответственность и извиниться. Мы так и не включились в игру, нам приходится смириться с этим и отдать должное Швейцарии, которая показала великолепную игру. Но мы должны были действовать намного лучше», – заявил Доннарумма.