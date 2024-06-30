Колыванов – о вылете Италии с Евро-2024: «Все серо и убого»

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями по поводу игры Италии на Евро-2024.

«Причина вылета итальянцев в том, что у них нет высококлассных футболистов, все серо и убого, если раньше были Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Даниэле де Росси, Франко Барези и другие выдающиеся футболисты, а тут посмотришь – все настолько серое, ни мысли, ни атаки, никакой конкретики, на дурака, наверное, хотели проскочить. Команда абсолютно не понравилась, не было боевого духа, ощущение, что команда не готовилась, а с пляжа приехала, разобранное состояние», – пояснил Колыванов.