Колыванов – о вылете Италии с Евро-2024: «Все серо и убого»

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями по поводу игры Италии на Евро-2024.
«Причина вылета итальянцев в том, что у них нет высококлассных футболистов, все серо и убого, если раньше были Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Даниэле де Росси, Франко Барези и другие выдающиеся футболисты, а тут посмотришь – все настолько серое, ни мысли, ни атаки, никакой конкретики, на дурака, наверное, хотели проскочить. Команда абсолютно не понравилась, не было боевого духа, ощущение, что команда не готовилась, а с пляжа приехала, разобранное состояние», – пояснил Колыванов.
- Италия не сумела справиться со Швейцарией в 1/8 финала континентального первенства в Германии. Швейцарцы дважды поразили ворота итальянцев и уверенно прошли в четвертьфинал.
- Отметим, что на счету дружины Лучано Спаллетти всего 1 победа в 4 играх турнира. В первом туре итальянская сборная обыграла Албанию (2:1), пропустив первой. Дальше итальянцы уступили Испании (0:1) и сумели вырвать ничью в поединке с Хорватией (1:1) сравняв счет перед самым финальным свистком.
- Примечательно, что Италия находится на 7-м месте среди всех команд на Евро по стоимости состава. Трансферная стоимость итальянцев составляет 705,5 миллионов евро. Самым дорогим игроком является хавбек Николо Барелла (80 миллионов евро).
Источник: ТАСС