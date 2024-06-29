Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Германии и Дании. Игра состоится 29 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Германия: Нойер, Рюдигер, Раум, Киммих, Хаверц, Кроос, Мусиала, Шлоттербек, Сане, Гюндоган, Андрих.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман

Дания: Шмейхель, Андерсен, Вестергор, Мэле, Кристенсен, Бах, Дилейни, Эриксен, Ольсен, Хeйбьерг, Хойлунд,

Главный тренер: Каспер Юльманн



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