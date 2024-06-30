Бубнов жестко высказался о судействе в матче Евро-2024 Германия – Дания

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о судейских решениях в матче 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания (2:0).

Во 2-м тайме гол Йоахима Андерсена отменили из-за офсайда.

Через несколько секунд VAR увидел игру пальцем руки Андерсена в штрафной – назначен пенальти.

В поле матч судил англичанин Майкл Оливер.

«Во втором тайме, когда вышли на поле, датчане забили со стандарта. Но, как я уже говорил, с этим правилом «вне игры» нужно что-то делать. Ненормально, когда из-за носка бутсы отменяют гол, да ещe волосы попали за линию. А если бы игрок лысый был? Это же маразм!

И тут же немцы получают право на пенальти. Тоже ситуация неоднозначная с наказанием за игру рукой. Футболист сознательно сыграл рукой, видел мяч, сделал движение в сторону мяча – вот это игра рукой! Всe остальное является просто попаданием мяча в руку, тем более ещe и в пальцы в данном случае. ФИФА и УЕФА нужно разобраться с этими моментами.

Датчане после допустили грубую ошибку, дали забить. И всe, после этого игра сделана была. И во многом это произошло из-за отменeнного гола и назначения пенальти, после этого всe сломалось. Они, конечно, молодцы, не садились у ворот, но на результат это не повлияло. Немцы выиграли, но скажу откровенно, что играли они плохо», – сказал Бубнов.