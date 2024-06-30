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  • Бубнов жестко высказался о судействе в матче Евро-2024 Германия – Дания

Бубнов жестко высказался о судействе в матче Евро-2024 Германия – Дания

30 июня 2024, 14:41
12

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказался о судейских решениях в матче 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания (2:0).

  • Во 2-м тайме гол Йоахима Андерсена отменили из-за офсайда.
  • Через несколько секунд VAR увидел игру пальцем руки Андерсена в штрафной – назначен пенальти.
  • В поле матч судил англичанин Майкл Оливер.

«Во втором тайме, когда вышли на поле, датчане забили со стандарта. Но, как я уже говорил, с этим правилом «вне игры» нужно что-то делать. Ненормально, когда из-за носка бутсы отменяют гол, да ещe волосы попали за линию. А если бы игрок лысый был? Это же маразм!

И тут же немцы получают право на пенальти. Тоже ситуация неоднозначная с наказанием за игру рукой. Футболист сознательно сыграл рукой, видел мяч, сделал движение в сторону мяча – вот это игра рукой! Всe остальное является просто попаданием мяча в руку, тем более ещe и в пальцы в данном случае. ФИФА и УЕФА нужно разобраться с этими моментами.

Датчане после допустили грубую ошибку, дали забить. И всe, после этого игра сделана была. И во многом это произошло из-за отменeнного гола и назначения пенальти, после этого всe сломалось. Они, конечно, молодцы, не садились у ворот, но на результат это не повлияло. Немцы выиграли, но скажу откровенно, что играли они плохо», – сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox
Чемпионат Европы Германия. Бундеслига Дания Германия Бубнов Александр
Комментарии (12)
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алдан2014
1719747939
Комменты от Бубнова всегда по делу. А от других экспертов вместе взятых тошнит.
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VVM1964
1719748805
Это проблема не этой игры, а существующей практики применения правил в целом !!!... Таких игр предостаточно, да и в нашем чемпионате хватает !!! (((
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Пингвины Антарктиды/Толян
1719749026
Не сказал бы, что слишком плохо, датчане выглядели боеспособно
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...короче
1719749298
...досмотрел до грозы, выключил, повтор и обзор тоже не видел, но возмущён не меньше Бубнова, причём и в ту и в другую сторону)...
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Давид59
1719749819
Сказано всё по делу. Но сквозит обида за датчан. Аналитик должен быть беспристрастный. Матч смотрел, но немцы выиграли по делу. Пересмотрите их первый незасчитаный гол - и где там было нападение на вратаря? Так что ВАР в обе стороны налажал.
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Красногвардейчик
1719751154
Тут я по всем пунктам с Бубновым согласен, к сожалению ,,игра сознательная рукой,, и ,,случайное попадание в неё,, судьями трактуется одинаково.....то же и с вне игры....такие мизеры нужно считать в пользу атаки
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FCSpartakM
1719751482
с точки буквы все правильно, просто не повезло. В след раз у датчанин может быть аналогичные ситуации в их пользу.
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ArReal
1719752563
правила одни для всех игроков на поле - не суй свои бутсы...
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Из Твери Леха
1719759409
Сейчас все нормальные защитники во время подачи в штрафную руки прячут за спиной, а датчанин не спрятал, вот и поплатился. По эпизоду с оффсайдом досадно, но будь подобное у немцев, тоже так бы отменили. Сейчас технологии берут верх над человеческим фактором, зато потом не будет предъяв в адрес судьи, что он там в чью-либо сторону судил. А что тут поделаешь с правилом вне-игры? Будут какие-то нормы в виде миллиметров определять дозволенные? Тут либо строго по VAR судить, либо убирать его вообще тогда.
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mutabor0992
1719781135
Правила есть правила!Что после игры вопить?
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