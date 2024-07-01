Бубнов назвал лучший матч Германии на Евро

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Алексанр Бубнов считает, что сборная Германии на Евро-2024 провела лучший матч в самом начале турнира против Шотландии (5:1). По его мнению, в игре 1/8 финала с Данией (2:0) подопечные Юлиана Нагельсмана не показали высокого уровня.

«Германия являлась фаворитом перед этим матчем, хозяева должны были выигрывать, в итоге победили. Но сыграли ли немцы на пределе возможностей, показали ли высокий уровень? Нет. Лучший матч у них на турнире был против Шотландии, но там шотландцы были просто никакие. А вот датчане молодцы, сыграли на максимуме, к ним никаких претензий нет. Их предел был выход из группы, они, в принципе, этого добились.

Если оценивать игру, то получилось так, что матч был разбит на куски, здесь ещe погода вмешалась, когда футболистов увели под трибуны. Кому пошла на пользу пауза? До неe Дания играла с соперником на равных, а затем их ситуация сбила с темпа. У Германии же, думаю, Нагельсман внeс коррективы. Получается, что в конечном счете немцам пауза из-за грозы пошла на пользу. Немцы выиграли, но скажу откровенно, что играли они плохо», – написал Бубнов.