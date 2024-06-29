Рабинер жестко оскорбил сборную Италии

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча Евро-2024 Швейцария – Италия.

К 58-й минуте Италия уступает 0:2.

«Это не Италия, а, простите, помойка какая-то. Как, собственно, и в матче с Испанией.

Ноль ударов в створ, одна четвертинка момента, полнейшая неспособность организовывать что-либо в атаке. Да даже и в обороне, исконной итальянской вотчине, решето – как Фройлер, получив мяч в центре штрафной, мог сигару выкурить перед ударом! И Эмболо до того чистый выход один на один имел и выцеливал полчаса, и уже все понимали, что он будет делать, а Доннарумма и подавно.

Абсолютно прав был Нобель, говоря мне о совершенно сером составе «Скуадры Адзурры». И то он выделял перспективы защитника Калафьори, который пропускает матч из-за дисквалификации. Вся команда держится на одном Доннарумме, остальное – какая-то неразличимая масса одинаковых людей. Нападающих, говорите, нет? А кто там есть, кроме вратаря? Тут никакой духоподъемный Буффон на скамейке, привлеченный Спаллетти, не поможет», – написал Рабинер.