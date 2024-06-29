Прогноз Песьякова на карьеру Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился ожиданиями от выступления коллеги Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Думаю, что первое время в «ПСЖ» Сафонов будет сидеть. Даже если Матвей не выиграет конкуренцию, через год будет опция уйти в аренду в хороший европейский клуб. Это тоже топовый вариант.

Если Сафонов все-таки заиграет в «ПСЖ», это будет самый громкий трансфер российского футболиста в Европу», – сказал Песьяков.

В этом месяце «ПСЖ» сообщил о переходе 25-летнего вратаря сборной России Матвея Сафонова, который будет конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой.

В завершившемся сезоне Сафонов своими спасениями помог «Краснодару» добиться исторического результата. Краснодарцы завоевали серебряные медали РПЛ. Сам Сафонов 11 раз сыграл на «ноль» в 30 играх.

На счету Сафонова 14 матчей за сборную России.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?