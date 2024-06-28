Экс-игрок «Зенита» оценил Сергеева на уровне Пеле в сравнении с Соболевым

Бывший полузащитник «Даугавы» и «Зенита» Александр Канищев назвал клуб, в который стоит перейти нападающему «Спартака» Александру Соболеву.
«Соболеву вернуться бы в «Крылья» и закрепиться в составе. Сергеев по сравнению с Соболевым – Пеле», – сказал Канищев.
- По данным «Чемпионата», «Спартак» и «Зенит обсуждают возможный трансфер форварда в петербургский клуб за 12 миллионов евро.
- Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года.
- В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча за красно-белых, 10 голов и 8 результативных передач.
- 64-летний Александр Канищев выступал в чемпионатах СССР и Польши, закончил игровую карьеру в сезоне-1991/92.
Источник: «Чемпионат»