Экс-игрок «Зенита» оценил Сергеева на уровне Пеле в сравнении с Соболевым

Бывший полузащитник «Даугавы» и «Зенита» Александр Канищев назвал клуб, в который стоит перейти нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

«Соболеву вернуться бы в «Крылья» и закрепиться в составе. Сергеев по сравнению с Соболевым – Пеле», – сказал Канищев.