Губерниев прокомментировал новый контракт Карпина со сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новом контракте Валерия Карпина со сборной России.

РФС сегодня объявил, что Карпин подписал новое соглашение до 2028 года.

«А вы хотите, чтобы ему дали контракт на 4 месяца?! Все сделано абсолютно правильно, с учетом нашего возможного возвращения. Поэтому сейчас надо вдолгую сотрудничать с такими тренерами, как Карпин. Особенно мне радостно за Писарева. Он как Академия наук в нашем тренерском штабе. Он молод и красив, у него хороший аппетит, прекрасный сон и великолепные методики.

Если быть совсем серьезным, то РФС мыслит не только тактически, но и стратегически, и в этой ситуации контракт на 4 года – абсолютно верное решение», – сказал Губерниев.