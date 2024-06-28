Радимов одним словом охарактеризовал конкуренцию в «Зените»

Владислав Радимов считает, что любой летний новичок «Зенита» может проиграть конкуренцию за место в составе.

«Любая команда хочет усиливаться, и «Зенит» в том числе. Тем более это лидер последних лет и чемпион страны.

Опять же, и для журналистов интересно, когда футболисты меняются, приходят новые.

Никому из этих игроков не гарантировано место в стартовом составе. Примеров таких достаточно. Конкуренция есть на каждой позиции и она бешеная«, – сказал Радимов.