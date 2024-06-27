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Семин назвал причины выхода Грузии в плей-офф Евро-2024

27 июня 2024, 13:58
5

Юрий Семин проанализировал успех сборной Грузии на чемпионате Европы.

  • Грузины вышли в плей-офф из группы с Португалией, Чехией и Турцией.
  • Для них это дебютный крупный турнир.
  • Соперник по 1/8 финала – Испания. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в 22:00 мск.

«Поздравляю грузин и считаю, что все закономерно. У них есть команда! Тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем их хорошо подготовил по всем направлениям.

Заставить грузин обороняться всей командой после потери мяча – это непросто! Этому могла предшествовать только серьезная и долгая работа, такие вещи просто так не происходят.

В этом смысле отмечу Хвичу, который в том же матче с Португалией проделал в разы больше оборонительной и беговой работы, чем Криштиану Роналду.

Все обращали внимание, что у него не очень шла игра в двух первых матчах, – но никто не говорил о том, что он компенсировал это огромной черновой работой на команду. И в итоге судьба вознаградила его за это победным голом в ворота Португалии, и этот мяч я в разговоре со знакомыми перед игрой предсказал!

Саньоль видел, что есть определенные слабости в обороне, – и перекрыл их за счет количества защитников, сыграв в три центральных. Явно хорошая работа была проделана на сборах. Команда выглядит свежей, и в той же игре с португальцами ее хватило на все 90 минут.

А какой у грузин командный дух, как они бьются друг за друга, бросаются под мяч! То, что у них в команде атмосфера, я понял, когда поздравлял бывшего игрока нашего «Локомотива», чемпиона России Соломона Кверквелия в марте после выхода сборной Грузии на Евро.

Грузины хороши физически, блестяще контратакуют. У них три топ-игрока – вратарь Георгий Мамардашвили, один из сильнейших сегодня голкиперов мира, Хвича, а также Жорж Микаутадзе, лидер списка бомбардиров Евро.

Но тут надо говорить не столько об индивидуальностях, сколько о команде и общей заслуге. Федерация футбола Грузии сделала большую работу. На протяжении года ни одного конфликта – хотя всегда теми или иными решениями могут быть недовольные.

Хорошая селекция, все футболисты играют в своих клубах, даже если это средние команды, а не сидят на лавках. Много было правильных решений. Молодцы!

И болельщики команду всегда поддерживали, вливали в нее силы. Пример Грузии показывает, что, если идет умная и грамотная работа по всем направлениям, если главное для всех – интересы дела, то можно многого добиться, даже если этого от вас мало кто ждет», – сказал Семин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Грузия Семин Юрий
Комментарии (5)
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...короче
1719487814
...хорошо, Палыч, сказал, ни прибавить, ни убавить!)...
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Красногорск_Фан
1719490031
посмотрим в игре плей офф с испанией. португальцы не выставили ряд сильных игроков да и вообще не ставили цели сильно вспотеть. согласен со шпалычем во всем кроме слишком уж б оольших дифирамбов на этой стадии
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k611
1719495172
По объёму работы сравнивать Хвичу и Роналду не совсем корректно. Всё таки португальцу 39 лет.
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FCSpartakM
1719499200
Выход Грузии больше стечение обстоятельств. Турки и чехи играли с основным составом португальцев. Чехом так вообще чуть-чуть не хватило удержать ничью. В матче же с турками помешало ранее удаление и то они играли на равных и гол Кухты можно было засчитывать по-хорошему. А Грузия проиграла туркам и отскочила от чехов по игре, хоть и были свои моменты. Но везение закончилось попаданием на испанцев, там может быть и разгром
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Loko_Roma
1719501191
Главное чтобы не запретили посещение кабаков и пляжей, а футбол смотреть наш и так желания нет, зенька всех скупил у соперников, все ясно-понятно
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