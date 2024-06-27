Мартинес считает, что судьи должны были назначить пенальти в ворота Грузии за фол на Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что за фол против Криштиану Роналду в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (0:2), арбитр Сандро Шерер должен был назначить пенальти.
«Это был матч, выигрывать который не было необходимости. Нам не повезло, вдобавок VAR не был последовательным – в ситуации с Роналду. Можно же пересмотреть эпизод и назначить пенальти.
Эпизод на 27-й минуте даже более явный – фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота», – сказал Мартинес.
- Грузия забила второй мяч в игре на 57-й минуте – Жорж Микаутадзе реализовал пенальти.
- Португалия вышла из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала со Словенией 1 июля.
Источник: Record