Мартинес считает, что судьи должны были назначить пенальти в ворота Грузии за фол на Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что за фол против Криштиану Роналду в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (0:2), арбитр Сандро Шерер должен был назначить пенальти.

«Это был матч, выигрывать который не было необходимости. Нам не повезло, вдобавок VAR не был последовательным – в ситуации с Роналду. Можно же пересмотреть эпизод и назначить пенальти.

Эпизод на 27-й минуте даже более явный – фол больше тянет на 11-метровый, чем тот, после которого назначили пенальти в наши ворота», – сказал Мартинес.