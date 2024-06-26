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Обзор матча Чехия – Турция голы и лучшие моменты (Видео)

26 июня 2024, 23:47

Сборная Турции обыграла Чехию в рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:2.

1-й тайм

В первой половине не было изобилия моментов. Были фолы, стыки и размахивания руками.

Больше всех отличился Антонио Барак. На 11-ой минуте встречи жестко и не совсем оправданно в середине поля сфолил на сопернике, с участием рук и ног. Судья сразу выносит предупреждение.

Через девять минут Барак схватил вторую желтую и был удален. Вдавил шипами голеностоп Озкана, причинил сопернику боль. Чехия продолжила матч вдесятером. Смотреть удаление Барака.

Однако сборная Турции не смогла забить в первом тайме.

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2-й тайм

Во втором тайме команды начали забивать. Очень тяжело было Чехии.

Монтелла на скамейке снял от напряжения пиджак. Они не ожидал, что чешская сборная настолько не будет сдаваться.

По окончанию матча команды на двоих имели 16 желтых карточек. Можно подумать, что игроки больше били по ногам, чем по мячу.

Смотреть гол Чалханоглу.

Турецкой сборной удалось открыть счет на 51-ой минуте. Турция в этой атаки могла забить и раньше. А именно Йылдыз, чей удар с трудом парировал Станек. Спустя несколько мгновений мяч на левой стороне штрафной получил Хакан. И совершил блестящий удар внешней подкруткой в дальний. Технически попал великолепно.

Смотреть гол Соучека.

Чехии удалось сравнять в меньшинстве на 66-ой. Аут чехов с правого фланга, мяч летит в штрафную. Там Гюнок вышел с линии, но забрать мяч не сумел. Попытка удара Хоры – на «ленточке» спас защитник. Мяч отскакивает на линию вратарской на Соучека. Сильнейший удар верхом – чтобы уже ни в кого не попасть. Гол!

Смотреть гол Тосуна.

Турки смогли дожать на 90+4 минуте. Контратака Турции. Пас на левую сторону штрафной на Дженка. Нападающий легко пронес мяч до центра и с правой ноги уложил в дальний угол. Уставшая оборона пустила все на самотек и никак не встречала Тосуна.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Турция Чехия
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