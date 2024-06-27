Три человека пострадали во время драки в фан-зоне Евро в Штутгарте

В Штутгарте во время публичного просмотра матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 Чехия – Турция (1:2) вспыхнула драка, в результате которой пострадали три человека.

25-летний подозреваемый в нападении был арестован, а полиция оцепила территорию вокруг фан-зоны. По предварительным данным, в инциденте использовался нож. Пострадавших доставили в больницы. Официальные лица подтвердили, что непосредственной опасности для населения не было.