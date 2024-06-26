Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Грузии и Португалии. Игра состоится 26 июня, начало встречи запланировано на 22:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Гвелесиани, Лочошвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Китеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

Главный тренер: Вилли Саньоль

Португалия: Кошта, Далот, Перейра, Инасиу, Силва, Пальинья, Невеш, Нету, Феликс, Консейсау, Роналду.

Главный тренер: Роберто Мартинес

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