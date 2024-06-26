Агент турецкого форварда прокомментировал возможный переход игрока в ЦСКА

Агент турецкого футболиста «Трабзонспора» Эниса Дестана Мурат Тебер поделился информацией о возможном переходе форварда в ЦСКА.

«На данный момент не время говорить о будущем Эниса, вокруг него много разных слухов, но на данный момент это слухи», – сделал заявление агент.