Агент турецкого форварда прокомментировал возможный переход игрока в ЦСКА

Агент турецкого футболиста «Трабзонспора» Эниса Дестана Мурат Тебер поделился информацией о возможном переходе форварда в ЦСКА.
«На данный момент не время говорить о будущем Эниса, вокруг него много разных слухов, но на данный момент это слухи», – сделал заявление агент.
- Ранее в СМИ появились сведения, что ЦСКА хочет видеть в своей команде турка Эниса Дестана, играющего на позиции центрального нападающего.
- Примечательно, что московский клуб уже подписал форварда. Новичком команды стал белорус Артем Шуманский.
- Отметим, что в составе столичного клуба уже играют Федор Чалов и Тамерлан Мусаев.
- ЦСКА по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ финишировал на 6-й позиции.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»