В среду, 26 июня 2024 года сборная Грузии сыграет с Португалией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы F и начнется в 22:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Грузия

Статистика сборной Грузии в последних пяти матчах:

забито голов: 7;

пропущено голов: 5;

среднее количество забитых голов за игру: 1.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.00;

среднее количество ударов по воротам: 12.40;

среднее количество ударов соперника: 17.00;

среднее количество ударов в створ: 4.40;

среднее количество ударов в створ соперника: 5.20.

Португалия

Статистика сборной Португалии в последних пяти встречах:

забито голов: 13;

пропущено голов: 5;

среднее количество забитых голов за игру: 2.60;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.00;

среднее количество ударов по воротам: 17.80;

среднее количество ударов соперника: 7.60;

среднее количество ударов в створ: 6.40;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.80.

Прогноз на точный счет матча Грузия – Португалия

Португалия явный фаворит предстоящей встречи. Сборная Грузии почти наверняка покинет турнир. Что касается нашего прогноза на точный результат поединка, то поставим на уверенную победу Португалии со счетом 2:0.