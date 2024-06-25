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    • Прогноз на точный счет матча Словакия – Румыния, групповой этап Евро 2024, 26 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Словакия – Румыния, групповой этап Евро 2024, 26 июня 2024 года

    В среду, 26 июня 2024 года сборная Словакии сыграет с Румынией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы Е и начнется в 19:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

    Словакия

    Статистика сборной Словакии в последних пяти матчах:

    • забито голов: 11;
    • пропущено голов: 3;
    • среднее количество забитых голов за игру: 2.20;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;
    • среднее количество ударов по воротам: 14.00;
    • среднее количество ударов соперника: 11.20;
    • среднее количество ударов в створ: 6.20;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 3.40.

    Румыния

    Статистика сборной Румынии в последних пяти встречах:

    • забито голов: 5;
    • пропущено голов: 5;
    • среднее количество забитых голов за игру: 1.00;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 1.00;
    • среднее количество ударов по воротам: 16.00;
    • среднее количество ударов соперника: 10.80;
    • среднее количество ударов в створ: 5.60;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 4.20.

    Прогноз на точный счет матча Словакия – Румыния

    Букмекеры наиболее вероятным исходом встречи считают ничью – на данный маркет дают коэффициент 2.05, чуть лучше обстоят дела со ставками на двойной шанс. Победа Словакии или ничья оценивается в 1.25, а успех Румынии или ничья – в 1.35. Просто победа одной из команд оценена в 1.80.

    Что касается нашего прогноза на точный счет, предположим, что команды не забьют друг другу голов. Наш прогноз – встреча закончится со счетом 0:0 (4.00).

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    Источник: «Бомбардир»

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