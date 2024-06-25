В среду, 26 июня 2024 года сборная Словакии сыграет с Румынией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы Е и начнется в 19:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Словакия

Статистика сборной Словакии в последних пяти матчах:

забито голов: 11;

пропущено голов: 3;

среднее количество забитых голов за игру: 2.20;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;

среднее количество ударов по воротам: 14.00;

среднее количество ударов соперника: 11.20;

среднее количество ударов в створ: 6.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.40.

Румыния

Статистика сборной Румынии в последних пяти встречах:

забито голов: 5;

пропущено голов: 5;

среднее количество забитых голов за игру: 1.00;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.00;

среднее количество ударов по воротам: 16.00;

среднее количество ударов соперника: 10.80;

среднее количество ударов в створ: 5.60;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.20.

Прогноз на точный счет матча Словакия – Румыния

Букмекеры наиболее вероятным исходом встречи считают ничью – на данный маркет дают коэффициент 2.05, чуть лучше обстоят дела со ставками на двойной шанс. Победа Словакии или ничья оценивается в 1.25, а успех Румынии или ничья – в 1.35. Просто победа одной из команд оценена в 1.80.

Что касается нашего прогноза на точный счет, предположим, что команды не забьют друг другу голов. Наш прогноз – встреча закончится со счетом 0:0 (4.00).