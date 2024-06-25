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    Грузия – Португалия: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 26 июня

    В среду, 26 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Грузии и Португалии. Игра группы F пройдет в Гельзенкирхене, начало – в 22:00 (мск).

    Грузия

    В первом своем матче Евро-2024 сборная Грузии проиграла туркам – 1:3. Игру 2-го тура против Чехии грузинская команда свела вничью – 1:1.

    Грузины открыли счет против чехов с пенальти на 4-й компенсированной к 1-му тайму минуте – отличился Микаутадзе. На 59-й минуте игрок чешской сборной Шик сравнял счет и установил окончательный результат.

    Коллектив Вилли Саньоля, набрав 1 очко, замыкает квартет F с разницей мячей 2:4.

    Португалия

    Сборная Португалии одержала две победы в группе. В первой игре португальцы переиграли чехов – 3:1, во второй разгромили Турцию – 3:0.

    В ворота турков команда Роберто Мартинеса забивала на 21-й, 28-й и 56-й минутах. Авторы голов – Силва, Акайдин (автогол) и Фернандеш.

    С 6 очками при разнице мячей 5:1 португальцы занимают 1-е место в группе F и ниже уже не опустятся.

    Статистика и цифры

    Команды встречались лишь раз в товарищеском матче:

    • 31.05.08 Португалия – Грузия – 2:0.

    Прогноз

    Португалия досрочно гарантировала себе первое место в группе. Грузии нужна только победа – вряд ли 1 или 2 очка позволят пробиться в 1/8 финала с 3-го места. Мартинес наверняка даст отдохнуть лидерам-ветеранам, но даже без них португальцы обязаны побеждать. Впрочем, на 1 гол Грузия наиграет. Наш прогноз – П2 + общий ТБ (2,5) с коэффициентом 1.92.

    Источник: «Бомбардир»

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