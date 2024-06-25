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    Украина – Бельгия: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 26 июня

    В среду, 26 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Украины и Бельгии. Матч группы E состоится в Штутгарте, начало – в 19:00 (мск).

    Украина

    В 1-м матче на Евро-2024 Украина вчистую проиграла сборной Румынии – 0:3.

    Во 2-м туре команда Сергея Реброва играла со сборной Словакии и сумела одержать волевую победу – 2:1. Счет открыл Шранц на 17-й минуте. Но во втором тайме украинцы переломили ход встречи – на 54-й минуте счет сравнял Шапаренко, а на 80-й минуте Яремчук поставил точку.

    Сборная Украины с 3 очками замыкает квартет E с худшей в группе разницей мячей – 2:4.

    Бельгия

    Сборная Бельгии потерпела досадное поражение от словаков в первой игре – 0:1.

    Во 2-м матче группы бельгийцы переиграли сборную Румынии – 2:0. Голы забили Тилеманс (2-я минута) и Де Брюйне (80). Еще один гол бельгийца забили на 63-й минуте, но он был отменен из-за офсайда.

    Коллектив Доменико Тедеско идет на 2-м месте в группе с 3 очками, разница мячей – 2:1.

    Статистика и цифры

    Между собой команды не встречались.

    Прогноз

    Ситуация в группе Е максимально запутана. Любая из 4 команд может как занять первое место, так и остаться без плей-офф Евро. Бельгии достаточно ничьей, чтобы выйти в 1/8 финала, украинцам этого результата может не хватить. У обеих команд оборона – уязвимая зона, поэтому соперники будут искать счастья в атаке. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

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