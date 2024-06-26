Тедеско высказался о ничьей Бельгии и Украины

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча с Украиной в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Игра завершилась нулевой ничьей.

Этот результат позволил бельгийцам выйти в плей-офф со 2-го места.

Украинцы вылетели с турнира.

При этом все 4 команды в группе финишировали с 4 очками.

«Сегодня мы знали, что не можем потерпеть неудачу. Посыл был ясен – мы хотели играть и постараться победить. Игроки старались изо всех сил.

Мы можем забивать раньше, можем забивать больше, тогда многое было бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо сыграли в концовке – однин пропущенный гол, и вы вылетаете.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. Можно быть фаворитами на бумаге, но вы должны играть, а этим командам совершенно нечего терять.

Они играют сзади, они могут потерять мяч. У них также есть качественные игроки, здесь нет маленьких команд», – сказал Тедеско.