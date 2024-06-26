Сборные Украины и Бельгии сыграли вничью в рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 0:0.

1-й тайм

В первом периоде Бельгия захватила небольшое преимущество, но на гол не наиграли.

Первый опасный удар в матче нанесли не бельгийцы, а Украина. На 20-ой минуте Яремчук из-за пределов штрафной с правой жахнул в ближнюю «девятку», но Кастельс оказался на месте.

Еще опасный момент создали Украинцы на 34-ой. Миколенко прошел по левому флангу и покатил на ближнюю сторону штрафной. Туда ворвался Судаков, захватил мяч и метров с 12 пробил в ближний угол – голкипер сыграл надежно.

Де Брюйне тоже мог отличится в конце тайма. Не помешали Кевину пробить с линии штрафной правой ногой в ближний верхний угол. Летело крепко, голкипер среагировал.

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2-й тайм

Вторая половина протекала как и первая. Неспешный футбол без обилия моментов.

Острый момент был на 57-ой. Доку вошел в штрафную по левому краю, сблизился с вратарской и прострелил. Нереально было Лукаку замкнуть такой сильный мяч. Ромелу жестами даже предъявил претензии, нужно было дать мягче.

Украина могла открыть счет на 74-ой. Ванат и Довбик вдвоем вышли на двух центральных защитников. Решать должен был Довбик. Пошел в обыгрыш против Фаса, тот не пропустил игрока дальше, атака захлебнулась.

Хочется констатировать, что во всех трех матчах группового этапа Бельгия не показала игру, достойную высоких стадий.

На 87-ой атака 3 в 2 у Бельгии! Янник от дуги покатил правее в штрафную на Де Брюйне. Кевин остановил и не очень понимал, что делать дальше. Сзади набежал Бакайоко и пробил сходу – мимо.

Концовку тайма команды провели довольно ровно, но забить не смогли, итог 0:0.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.