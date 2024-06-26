Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группового этапа чемпионата Европы в котором сыграют сборные Украины и Бельгии. Игра состоится 26 июня, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

Украина: Трубин, Сваток, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Тымчик, Судаков, Бражко, Шапаренко, Яремчук, Довбик.

Главный тренер: Сергей Ребров

Бельгия: Кастельс, Теате, Фас, Вертонген, Кастань, де Брeйне, Тилеманс, Троссард, Доку, Онана, Лукаку.

Главный тренер: Доменико Тедеско

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