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    Словакия – Румыния: прогноз на матч 3 тура Евро-2024, 26 июня

    В среду, 26 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Словакии и Румынии. Игра группы E пройдет во Франкфурте, начало – в 19:00 (мск).

    Словакия

    В 1-м туре Евро-2024 словаки неожиданно выиграли у сборной Бельгии – 1:0. Во 2-й игре команда Франческо Кальцоны проиграла сборной Украины – 1:2.

    Словаки открыли счет на 17-й минуте – отличился Шранц. Но после перерыва украинцы вырвали победу. Сначала Шапаренко на 54-й минуте сравнял счет, а на 80-й минуте Яремчук забил победный гол.

    Команда Кальцоны занимает 3-е место в группе E с 3 очками, разница мячей 2:2.

    Румыния

    Сборная Румынии начала выступления на Евро-2024 с разгромной победы над Украиной – 3:0.

    Во 2-й игре коллектив Эдварда Йорданеску проиграл Бельгии – 0:2. На 2-й минуте Тилеманс распечатал ворота румынской сборной, а на 80-й минуте Де Брюйне установил окончательный счет.

    У сборной Румынии 3 очка. Она занимает 1-е место, разница мячей – 3:2.

    Статистика и цифры

    В 4 последних очных матчах, носивших товарищеский статус, были зафиксированы ничейные результаты и одна победа румынской сборной:

    • 14.08.13 Румыния – Словакия – 1:1;
    • 09.02.05 Словакия – Румыния – 2:2;
    • 12.02.03 Румыния – Словакия – 2:1;
    • 25.04.01 Румыния – Словакия – 0:0.

    Прогноз

    Максимально запутанная ситуация в группе – даже с 4 очками можно занять последнее место. В предыдущих матчах команды зачастую обменивались голами – ждем повторения истории. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.

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    Источник: «Бомбардир»

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