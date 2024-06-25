В среду, 26 июня, во 3-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Словакии и Румынии. Игра группы E пройдет во Франкфурте, начало – в 19:00 (мск).

Словакия

В 1-м туре Евро-2024 словаки неожиданно выиграли у сборной Бельгии – 1:0. Во 2-й игре команда Франческо Кальцоны проиграла сборной Украины – 1:2.

Словаки открыли счет на 17-й минуте – отличился Шранц. Но после перерыва украинцы вырвали победу. Сначала Шапаренко на 54-й минуте сравнял счет, а на 80-й минуте Яремчук забил победный гол.

Команда Кальцоны занимает 3-е место в группе E с 3 очками, разница мячей 2:2.

Румыния

Сборная Румынии начала выступления на Евро-2024 с разгромной победы над Украиной – 3:0.

Во 2-й игре коллектив Эдварда Йорданеску проиграл Бельгии – 0:2. На 2-й минуте Тилеманс распечатал ворота румынской сборной, а на 80-й минуте Де Брюйне установил окончательный счет.

У сборной Румынии 3 очка. Она занимает 1-е место, разница мячей – 3:2.

Статистика и цифры

В 4 последних очных матчах, носивших товарищеский статус, были зафиксированы ничейные результаты и одна победа румынской сборной:

14.08.13 Румыния – Словакия – 1:1;

09.02.05 Словакия – Румыния – 2:2;

12.02.03 Румыния – Словакия – 2:1;

25.04.01 Румыния – Словакия – 0:0.

Прогноз

Максимально запутанная ситуация в группе – даже с 4 очками можно занять последнее место. В предыдущих матчах команды зачастую обменивались голами – ждем повторения истории. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.05.