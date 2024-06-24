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    • Прогноз на точный счет матча Франция – Польша, групповой этап Евро 2024, 25 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Франция – Польша, групповой этап Евро 2024, 25 июня 2024 года

    Во вторник, 25 июня 2024 года сборная Франции сыграет с Польшей в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы D и начнется в 19:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

    Франция

    Статистика сборной Франции в последних пяти матчах:

    • забито голов: 7;
    • пропущено голов: 2;
    • среднее количество забитых голов за игру: 1.40;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 0.40;
    • среднее количество ударов по воротам: 15.80;
    • среднее количество ударов соперника: 7.00;
    • среднее количество ударов в створ: 4.20;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 2.40.

    Польша

    Статистика сборной Польши в последних пяти встречах:

    • забито голов: 7;
    • пропущено голов: 7;
    • среднее количество забитых голов за игру: 1.40;
    • среднее количество пропущенных голов за игру: 1.40;
    • среднее количество ударов по воротам: 13.60;
    • среднее количество ударов соперника: 16.80;
    • среднее количество ударов в створ: 4.80;
    • среднее количество ударов в створ соперника: 5.20.

    Прогноз на точный счет матча Франция – Польша

    Сборная Франции не показывает яркой игры на этом Евро, но при этом остается фаворитом всего турнира в целом. В предстоящей встрече поставим на победу подопечных Дешама (1.30) со счетом 2:0 (6.50). Поляки уже лишились шансов на выход в плей-офф, а вот для французов, с точки зрения турнирной мотивации, это решающий матч.

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    Источник: «Бомбардир»

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