Во вторник, 25 июня 2024 года сборная Франции сыграет с Польшей в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы D и начнется в 19:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Франция

Статистика сборной Франции в последних пяти матчах:

забито голов: 7;

пропущено голов: 2;

среднее количество забитых голов за игру: 1.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.40;

среднее количество ударов по воротам: 15.80;

среднее количество ударов соперника: 7.00;

среднее количество ударов в створ: 4.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.40.

Польша

Статистика сборной Польши в последних пяти встречах:

забито голов: 7;

пропущено голов: 7;

среднее количество забитых голов за игру: 1.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.40;

среднее количество ударов по воротам: 13.60;

среднее количество ударов соперника: 16.80;

среднее количество ударов в створ: 4.80;

среднее количество ударов в створ соперника: 5.20.

Прогноз на точный счет матча Франция – Польша

Сборная Франции не показывает яркой игры на этом Евро, но при этом остается фаворитом всего турнира в целом. В предстоящей встрече поставим на победу подопечных Дешама (1.30) со счетом 2:0 (6.50). Поляки уже лишились шансов на выход в плей-офф, а вот для французов, с точки зрения турнирной мотивации, это решающий матч.