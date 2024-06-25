Сборный Франции и Польши сыграли вничью в рамках 3 тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 1:1.

1-й тайм

Начала тайма, ожидаемо, проходило под контролем игроков сборной Франции, на пятой минуте случился первый угловой. Вице-чемпионы мира разыграли его неудачно.

На 6-й минуте тайма игроки сборной Польши нанесли первый удар по воротам, но Меньян уверенно справился.

На 11-й минуте случился первый опасный момент у Французов, Тео Эрнандес с острого угла хорошо пробил по воротам, но Скорупски был на месте и уверенно парировал этот удар.

На 19-й минуте перехват сборной Франции в центре поля завершился стремительной атакой, но Лукаш Скорупски спас после удара Усмана Дембеле с близкого расстояния. Несмотря на выход Мбаппе с реализацией у Французов существенные проблемы. Первая половина тайма прошла с небольшим преимуществом сборной Франции, но Поляки держались очень уверенно.

На 34-й минуте случился хороший момент у Польши! Роберт Левандовски пробил головой из пределов штрафной площади, но мяч пролете мимо.

На 42-й минуте Французы создали очень опасный момент, который можно называть голевым, после красивого розыгрыша Мбаппе пробивал с острого угла, но Скорупски успел среагировать. На 45-й минуте был еще момент у Мбаппе после шикарного паса пяткой от Барколя, но вратарь снова спас Поляков. Первый тайм занончился, счет 0:0.

С двойным бонусом от OLIMPBET любой матч станет еще интересней! Регистрируйся по промокоду BOM10500 и забирай бонус до 10500 ₽!

2-й тайм

Второй тайм начался с мощного давления Французов, на 49-й минуте Килиан Мбаппе дважды ударил по воротам за одну минуту. В первом случае спас вратарь, во втором – форварда подвела точность.

На 55-й минуте был назначен пенальти, Усман Дембеле на скорости прорывался по правому флангу. Остановить его удалось только с помощью фола.Мбаппе подошел к точке и уверенно реализовал, счет 1:0.

Смотреть гол Мбаппе.

После забитого мяча Французы не стали останавливаться и продолжили наседать на ворота Поляков, на 59-й минуте Барколя прошел по левому флангу и пробил в ближний угол – Скорупски без проблем справился с поставленной задачей.

Затем на протяжении почти 20 минут игра успокоилась и проходила в спокойном темпе, ни одна из команд не могла создать серьезных моментов.

На 76-й минуте после просмотра ВАР, судья назначил пенальти в ворота сборной Франции, но Левандвоски с первого раза не смог реализовать, Меньян парировал удар, однако он вышел с лицевой линии и удар пришлось повторить. Со второй попытки Левандовский был точен, счет 1:1.

Смотреть гол Левандовски.

На 82-й минуте Левандовски имел отличный шанс, выйдя практически один на один с вратарем, но непостижимым образом пробил выше ворот. После гола, Поляки пошли атаковать и забивать второй.

На 85-й минуте Французы очень красиво разыграли, Мбаппе отдал пяткой на Кунде, который с правого фланга вошел в штрафную, прострелил на Жиру, который не смог хорошо пробить по воротам.

Последние минуты матча прошли с преимуществом Французов, Мбаппе делал все, чтобы его сборная одержала победу, но забить не получилось, итог матча 1:1.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.